-VIDEO_KARINA_LUCCO (1.3431456)\nO cantor Lucas Lucco apareceu em um vídeo publicado nas redes sociais ajudando a mãe, Karina Lucco, a raspar o cabelo com uma máquina. Ela revelou que está em tratamento contra a alopecia areata há menos de um ano e contou que, há cerca de uma semana, as falhas voltaram a surgir, desta vez com uma evolução muito rápida da queda dos fios.\nInfelizmente, há uma semana, meu cabelo começou a cair novamente. E foi muito rápido para surgirem muitas falhas. Fiquei mais triste agora do que da primeira vez", desabafou Karina.\nLucas Lucco anuncia retorno aos palcos após pausa para cuidar da saúde mental\nQueda excessiva de cabelo em jovens: quais as possíveis causas?\nEntenda o que é a Alopecia, doença que fez Jada Smith raspar a cabeça\nO vídeo foi publicado nesta quinta-feira (9). Na publicação, Karina descreveu o momento como frustrante e triste por precisar enfrentar a situação novamente, mas afirmou que segue confiante no tratamento, na medicina e nas profissionais que a acompanham.