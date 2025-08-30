-Luciano Huck (1.3306424)\nLuciano Huck foi visto em Goiânia nesta sexta-feira (29) e publicou vídeos em suas redes sociais mostrando sua interação com moradores da capital em pontos tradicionais da cidade, como a Feira Hippie e a Região da 44. Em seu perfil nas redes sociais, Luciano avisou que esteve na cidade para as gravações do programa Familhão, que estará em breve no Domingão com Huck.\nHoje eu tenho uma barra de ouro de R$ 1 milhão para entregar aqui em Goiânia. Já descobri que estou no endereço errado!”, declarou ainda na Feira Hippie.\nPrimeiro, o apresentador visitou a tradicional Feira Hippie, conversou com alguns ambulantes e descobriu que estava no endereço errado. Ao questionar um dos vendedores sobre a distância da Região da 44, Luciano brinca: “Tá longe? 40 minutos a pé? Pela madrugada!”.