Quando conversamos na última semana, o poeta, cronista e professor Luís Araújo Pereira me garantiu: “Este é o melhor livro que já escrevi”. Sim, ele tem razão. Raso Quase Fundo, sua mais recente obra e que será lançada nesta quinta-feira (27), às 19 horas, na Old Monkey Goiânia, Setor Sul, é um primor. Os 80 poemas que compõem o trabalho trazem um Luís seguro e preciso em cada verso, em cada imagem oferecida ao leitor, em cada rememoração. O destaque maior fica para o ritmo sinuoso e sedutor das poesias do volume, que nos apanha de forma inexorável. Usando o recurso de encadear palavras sem pontuação em versos curtos, ao mesmo tempo ligando-os numa engrenagem orgânica, é como se estivéssemos atravessando um túnel sensorial, que às vezes ameniza a marcha, às vezes a acelera.“Esta obra traduz a minha ideia de poesia”, afirma Luís. “Essa ideia não é algo que eu procuro, mas ao mesmo tempo me constrói. Acho que ela respeita essa lógica, porque o poeta não melhora necessariamente com o tempo, mas ele aprende. E aprende também lendo os colegas, mas sobretudo as tradições”, pondera. “Eu fui aprimorando meu estilo assim.” Os versos de Raso Quase Fundo demonstram tal dinâmica. Poetas, noites inspiradas, bons vinhos, paisagens caseiras, metrópoles mundiais, recordações afetivas e a inquietude da criação por meio da palavra povoam a obra da primeira à última página. Luís volta a beber em fontes pop e a homenagear autores que estão na sua formação, como Horácio, com suas odes e sua poética. “É o efêmero e a eternidade”, resume.Com exceção de sete cantos em homenagem a Lisboa, uma das cidades mais recorrentes no imaginário poético de Luís Araújo, todos os outros poemas reúnem, com um lirismo denso e ao mesmo tempo convidativo, excertos que flertam com a crônica quando falam de cenas rotineiras – as flores do jardim, as manias do gato de estimação, um telefonema carinhoso – ou mergulham em temáticas mais dolorosas ou inquietantes – a lida com a morte, os mistérios do universo, o desafio das mudanças. “Eu sou obsessivo compulsivo ao escrever”, reconhece. Daí vem o lapidar caprichado de cada verso, que não tem pontas soltas ou pressa. Os poemas foram escritos entre 2013 e 2019, antes até de seu último título, Pegadas de Gato, lançado no ano passado e escrito durante a pandemia.“Meu jeito de trabalhar é assim. Eu venho burilando esses versos o tempo todo. Trabalho muito à noite e penso bastante sobre essa repetição das tarefas diárias, essa monotonia que guia nossa vida. É uma espécie de trabalho de Sísifo, que leva a pedra até o topo da montanha, mas ela rola de novo para baixo e todo dia temos que recomeçar”, aponta o escritor. Nos seus versos, Luís dialoga ironicamente com mitos bíblicos, comenta obliquamente a política, fala de vaidades vãs e de sonhos impossíveis. Mas não é uma poética pessimista, longe disso. Talvez seja um pouco agridoce, mas no que podemos chamar de versos noturnos, aqueles que falam da noite e seus encantos, há uma beleza reconhecível, familiar, às vezes até onírica, em outras tantas desafiadora e estimulante.Raso Quase Fundo também marca a estreia do autor em um novo selo, o Cavalo Azul, do interior de São Paulo. “O editor me pediu para incluir um poema no volume Antologia Selvagem: Um Bestiário da Poesia Brasileira. Daí eu contei que tinha um livro pronto e se ele se interessaria em avaliar. \tNo outro dia já me deu a resposta afirmativa”, descreve. Antologia Selvagem também será lançado em Goiânia esta semana, no sábado, no mesmo local da noite de autógrafos de hoje. “E já tenho um novo livro praticamente pronto, que devo lançar ano que vem”, anuncia. Integrante do Grupo de Escritores Novos (GEN), dos anos 1960, Luís está acelerando o ritmo de lançamento de sua produção. É uma boa notícia, sobretudo se os próximos se mantiverem no alto nível de Raso Quase Fundo.ServiçoLançamento do livro: Raso Quase Fundo (Luís Araújo Pereira)Autor: Luís Araújo PereiraData: Quinta-feira (27), às 19hLocal: Old Monkey Goiânia (Rua 89, Q. F29, 642, Setor Sul)