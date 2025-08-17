O escritor Luis Fernando Verissimo está internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) de um hospital de Porto Alegre. Segundo apurou a reportagem, seu estado de saúde é grave.\nUm dos mais importantes autores brasileiros —cronista, romancista, humorista e criador de personagens como O Analista de Bagé, A Velhinha de Taubaté, Ed Mort, Família Brasil e outros—, Verissimo teve um AVC em 2021, sofre da doença de Parkinson e tem problemas cardíacos.\nEm 2020, operou um câncer ósseo na mandíbula, e não precisou fazer quimioterapia nem radioterapia. Os bons resultados da cirurgia, porém, foram atropelados pelo AVC.\nSemana do Patrimônio toma conta de espaços históricos de Goiás, Pirenópolis e Goiânia\nRelembre a trajetória de Bernardo Guimarães, autor de 'A Escrava Isaura' e de fortes laços com Goiás\nVerissimo vive com a esposa, Lúcia, e com o filho caçula do casal, Pedro, na histórica casa da família no bairro Petrópolis, em Porto Alegre, a mesma onde viveram o pei dele, o escritor Erico Verissimo, e a esposa Mafalda.