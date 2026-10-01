Para conseguir dinheiro, prestígio e uma aparência de sucesso, Otávio é capaz de lançar mão de quase qualquer artimanha. É esse homem desempregado e cheio de planos mirabolantes que o ator Luiz Fernando Guimarães interpreta em Baixa Sociedade, comédia escrita por Juca de Oliveira em 1979. O espetáculo chega a Goiás nesta sexta-feira (2), às 20 horas, no Teatro São Francisco, em Anápolis, e no sábado (3), às 19 horas, e domingo (4), às 18 horas, no Teatro Goiânia.\nNa história, Otávio passa o dia criando maneiras de se dar bem, mesmo sem dinheiro. Entre seus planos estão ideias que gostaria de patentear e miudezas do cotidiano como pegar o leite do vizinho ou ler o jornal antes que o dono acorde. Por trás das situações cômicas está a tentativa de construir uma imagem de sucesso. “Ele busca a aparência, ele quer se dar bem, ele quer o dinheiro e o prestígio”, resumiu Luiz Fernando, em entrevista ao POPULAR.