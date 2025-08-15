Quando o Lyceu de Goiânia foi inaugurado, em 1937, a estrutura do prédio ressaltava a identidade educacional da época, no caminho entre o colonial da antiga capital e o art déco da nova cidade que brotava no horizonte. Cinco anos depois, uma outra edificação ainda mais arrojada também colocaria a arquitetura em voga no mapa urbano: a Escola Técnica de Goiânia, hoje Instituto Federal de Goiás (IFG). Ambos integram o conjunto art déco tombado à nível nacional.\nNo ano em que se comemora o centenário do art déco no mundo, o POPULAR dá segmento a série de reportagens sobre como o movimento arquitetônico influenciou o nascimento da capital. Goiânia, projetada nos anos 1930, incorporou o estilo em suas construções públicas e privadas, tornando-se uma das cidades brasileiras com maior número de obras nessa linguagem.