-VIDEO_KARINA_LUCCO (1.3431456)\nA mãe do cantor Lucas Lucco, Karina Lucco, disse que tem enfrentado 'um dia de cada vez' após voltar a perder cabelo por causa da alopecia areata. Em vídeo publicado nas redes sociais, ela apareceu sendo ajudada pelo artista a raspar o cabelo durante o processo e relatou que a doença reapareceu poucos meses após apresentar melhora.\nKarina contou que está em tratamento contra a alopecia areata há menos de um ano e revelou que, em pouco tempo, o cabelo voltou a cair rapidamente. "Infelizmente, há uma semana, meu cabelo começou a cair novamente. E foi muito rápido para surgirem muitas falhas. Fiquei mais triste agora do que da primeira vez", desabafou.\nSegundo ela, a volta da doença representa um novo desafio, mas a confiança no tratamento permanece. "Nem todo processo é linear. Depois de um período de melhora, a minha alopecia areata voltou a ficar ativa. Sim, a recidiva aconteceu", explicou.