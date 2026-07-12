Karina Lucco fala sobre queda de cabelo após retorno da alopecia areata (Reprodução/Instagram da Karina Lucco)\nA mãe do cantor Lucas Lucco, Karina Lucco, usou as redes sociais para reforçar que a alopecia areata não deve ser vista como uma questão estética. Após aparecer em um vídeo sendo ajudada pelo filho a raspar o cabelo, ela afirmou que a condição é uma doença autoimune e pediu respeito e empatia para quem enfrenta a queda dos fios.\nEm uma sequência de fotos compartilhadas sobre o processo que tem enfrentado, Karina também fez um pedido às pessoas que acompanham pacientes com a condição. “Se este carrossel fizer uma pessoa olhar para a alopecia com mais conhecimento e menos julgamento, ele já terá cumprido o seu propósito”, escreveu.\nA mãe do artista destacou que a doença envolve mais do que a mudança na aparência e falou sobre os impactos emocionais e os desafios enfrentados durante o tratamento. “Quem convive com a alopecia não está apenas lidando com fios que caem. Está enfrentando mudanças, incertezas, tratamentos e, muitas vezes, comentários que machucam mais do que ajudam”, afirmou.