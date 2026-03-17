Beita de Souza Pereira, mãe do cantor Ney Matogrosso, morreu hoje aos 103 anos. Cantor compartilhou publicação no Instagram que confirma a morte da mãe. "A mãe de Ney, Beita de Souza Pereira com 103 anos partiu desse plano.. depois de um período em que já vinha sendo cuidada com todo o carinho, sem que sua integridade física e mental permanecesse a mesma. Morava com ele, envolvida por presença, afeto e atenção até os últimos dias. Nos últimos meses, o corpo já mostrava o cansaço da caminhada? E hoje, ela descansou".\nMorre filha do cantor Amado Batista\nMorre o ex-conselheiro do TCM-GO Línio de Paiva\n"Ficam as memórias, o amor que não se apaga e a certeza de que quem cuida também aprende sobre a profundidade do amar. Que esse descanso seja leve? E que o coração encontre serenidade nesse adeus."