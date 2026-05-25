SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Tadeu Schmidt anunciou nas redes sociais a morte da mãe, dona Janira, aos 92 anos. O apresentador publicou homenagem à mãe. "Obrigado por tudo, mãe. Eu tenho muita dificuldade para aceitar que nunca mais vou te ver", escreveu.\nO que me consola é pensar que você viveu 92 anos com tantos momentos bonitos, que criou três filhos realizados e felizes, que você viu netos e bisnetos e que deixou uma lembrança muito forte em todos que conviveram com você. Descanse em paz, dona Janira.\nFãs, amigos e famosos deixaram mensagens de solidariedade nos comentários da postagem. "Um abraço enorme, meu querido", escreveu Poliana Abritta. "Meus sentimentos!", comentou Sonia Abrão.\nO que Tadeu Schmidt já disse sobre o irmão Oscar, a quem chamava de 'ídolo'\nFilho de Oscar Schmidt publica carta de despedida