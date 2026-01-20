A mãe de Virgínia Fonseca, a influenciadora Margareth Pimenta Serrão, foi hospitalizada nesta terça-feira (20) após se envolver em acidente de carro, em Goiânia. Conforme a assessoria da Virgínia, Margareth está sendo submetida a exames para se certificar que não houve nenhuma consequência grave, mas passa bem.\nO acidente ocorreu durante a manhã, no KM 495 da BR-153. Em live, Virgínia disse que a mãe havia saído para fazer exames quando ocorreu a colisão.\nDe acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o único acidente registrado no mesmo trecho, nesta terça-feira, ocorreu por volta de 12h, sendo um engavetamento envolvendo cinco veículos. Não houve pessoas feridas.\nOs envolvidos foram orientados a registrar o Comunicado de Sinistro de Trânsito no site da PRF, e o trânsito foi totalmente liberado no local. A corporação não confirmou se seria esse o acidente que a Margareth estava.