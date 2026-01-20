Margareth Serrão, mãe da influenciadora Virgínia Fonseca, tranquilizou os fãs após se envolver em um acidente de carro em Goiânia e precisar ser hospitalizada na terça-feira (20). Por meio das redes sociais, ela informou que está medicada e passa por exames devido a dores no tórax e na cabeça.\nVamos fazer uma tomografia p ter certeza de q está tudo certo. Muito obrigada pela preocupação e carinho de todos vcs”, escreveu.\nO acidente ocorreu pela manhã, no km 495 da BR-153. Em uma transmissão ao vivo nas redes sociais, Virgínia contou que a mãe havia saído de casa para realizar exames médicos quando a colisão aconteceu.\nMãe de Virgínia é hospitalizada após acidente, em Goiânia\nMãe de Virginia diz que teve crise de ansiedade e passou a noite em claro: 'Não tinha ninguém para me ajudar'\nVirgínia presenteia mãe com viagem que ela sonha desde quando era faxineira: 'Nunca imaginei'