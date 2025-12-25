Ana Félix de Miranda, conhecida como Dona Anita, mãe do cantor Bruno, morreu na madrugada desta quinta-feira (25) os 81 anos. Causa do óbito foi a Síndrome de Angústia Respiratória Aguda (SARA). A informação foi confirmada a Splash pela assessoria de imprensa da dupla Bruno e Marrone.\nCom imenso pesar comunicamos o falecimento aos 81 anos de Ana Félix de Miranda, conhecida como Dona Anita, mãe do Bruno", diz a nota oficial.\nCantor gospel morre após levar choque em loja\nMédico que atuava em Goiás morre afogado ao salvar as filhas em mar do Paraná\nComunicado ressaltou que Dona Anita já vinha enfrentando problemas de saúde há algum tempo. Ela deixa cinco filhos, onze netos e dois bisnetos. Família decidiu não divulgar o local e o horário, optando por realizar uma despedida íntima. A equipe do cantor encerrou a nota agradecendo o carinho de todos neste momento.