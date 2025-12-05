- carreta_furacao_escola.mp4 (1.3345900)\nO encerramento do Ensino Fundamental, que é uma fase marcada por aprendizado e muitas memórias, ganhou um toque de alegria para alguns estudantes de um colégio localizado no Setor Bueno em Goiânia. Um grupo de mães decidiu que a despedida da escola de seus filhos merecia uma comemoração inesquecível e, para isso, não pouparam esforços: contrataram a icônica Carreta Furacão! E não deu outra, os estudantes encerraram o ciclo com muita diversão.\n\nLonge das tradicionais festas de formatura ou simples almoços de confraternização, a chegada do famoso trenzinho de animação, conhecido por seus personagens caricatos e coreografias eletrizantes, transformou a porta da escola em um verdadeiro palco ao ar livre.\nOs estudantes, inicialmente chocados, rapidamente entraram no clima e acompanharam a dança dos personagens, tirando fotos e celebrando a transição para o Ensino Médio de uma forma vibrante e cheia de energia. No final das contas, estavam todos se divertindo com os colegas e as mães, mostrando que a alegria e o bom humor podem ser os melhores ingredientes para marcar a conclusão de mais uma etapa da vida escolar.