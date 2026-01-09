Considerado o maior nome da cena dub mundial, o músico e produtor internacional Mad Professor se apresenta em Goiânia neste domingo (11). O evento marca o início da agenda de shows de 2026 do Lowbrow Lab Arte & Boteco e inclui, ainda, a apresentação do grupo Missionários do Dub e discotecagem de Ajna Omm. A casa abre às 18 horas.Nascido na Guiana e radicado em Londres desde o fim dos anos 60, Mad Professor produziu discos com grandes nomes do reggae mundial, incluindo Lee Perry, Horace Andy, Johnny Clarke e Massive Attack. Fundador do Studio Ariwa, ele é reconhecido por sua habilidade única de transformar músicas em verdadeiras viagens sonoras, explorando delays, reverbs e texturas eletrônicas que revolucionaram o gênero.Além das apresentações, o público pode conferir obras do artista Pedro Dias, que retratam experiências sensitivas de sua infância e abordam temas como liberdade, esperança, humanismo e o resgate da dignidade e da vontade de viver através da arte. Os ingressos de primeiro lote estão disponíveis na plataforma Sympla por R$ 40,00 (acrescidos de R$ 4,00 de taxa). O Lowbrow Lab Arte & Boteco fica na Avenida Transbrasiliana, nº 434, no Parque Amazônia.