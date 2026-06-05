Madonna transformou a Times Square em uma grande pista de dança nesta quinta-feira (5). No mesmo dia em que lançou a música "Love Sensation", a rainha do pop surpreendeu fãs ao realizar um show relâmpago em um dos pontos turísticos mais movimentados de Nova York.\nA apresentação, que durou cerca de 20 minutos, serviu como vitrine para seu novo álbum, "CONFESSIONS II", e reuniu uma multidão em plena avenida.\nO anúncio aconteceu de forma repentina. Apenas 30 minutos antes de subir ao palco, Madonna publicou um aviso em seus stories no Instagram convocando o público para o evento. A estratégia pegou todos de surpresa e levou centenas de pessoas a correrem para o local na tentativa de acompanhar a performance.\nMadonna, Shakira e BTS cantarão no show do intervalo da final da Copa do Mundo\nShakira samba com bateria da Tijuca e canta com Ivete, Bethânia e Caetano Veloso