-Vídeo Maiara sobre mesa de bar em Goiânia (1.3409373)\nA cantora sertaneja Maiara, da dupla com Maraisa, subiu em uma mesa para cantar e dançar durante a gravação do DVD do trio Donas do Bar, na noite desta terça-feira (13). A performance agitou o público de um bar no Jardim Atlântico, em Goiânia.\nApós descer da mesa, a sertaneja foi filmada virando uma taça de vinho, que estava na mão da irmã (veja no vídeo acima).\nNo vídeo, Maiara canta "Bebaça", sucesso de Marília Mendonça lançado em 2019 com a participação da dupla de irmãs.\nLeonardo se diverte ao encontrar fã parecido com o filho Zé Felipe; vídeo\n'Praia' e estúdio de música: veja detalhes da mansão que fez Marrone virar vizinho de Leonardo em condomínio de luxo\nHenrique e Juliano chamam atenção na web ao saírem de show em Goiânia pilotando motos