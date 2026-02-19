A temporada de Carnaval em Aruanã, na região noroeste de Goiás, um dos destinos mais badalados do Araguaia, ganhou um capítulo inesperado e cheio de autenticidade e força feminina no último final de semana. Durante a apresentação da dupla Maiara & Maraisa, a cantora Maiara passou por um momento "gente como a gente": sua lace (peruca de acabamento natural) acabou se soltando no meio da performance.\nEm vídeos que viralizaram nas redes sociais, Maiara aparece lidando com a situação com muito bom humor e decidindo, ali mesmo, retirar o acessório e seguir o show com seus cabelos naturais. A cantora, que vem compartilhando sua jornada de cuidados com a saúde e autoestima, aproveitou o momento para interagir com o público.\nMaiara se emociona ao falar de Marília Mendonça durante gravação de show para novela: 'Senti uma falta dela gigante'