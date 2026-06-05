-Vídeo (1.3418943)\nA cantora Maiara, da dupla com Maraísa, voltou a ser alvo de comentários nas redes sociais após a repercussão de um vídeo em que aparece desembarcando de um jatinho antes de um show em Querência, no Mato Grosso. As imagens viralizaram nesta sexta-feira (5) e geraram uma série de reações sobre a aparência da artista.\nNo vídeo, a primeira voz da dupla surge caminhando pela pista do aeroporto ao lado de integrantes da equipe. Vestindo roupas casuais e usando uma tiara no cabelo, Maiara segue discretamente à frente da irmã, cumprimentando de forma tímida os presentes no local (assista acima).\nApesar de a rotina de viagens fazer parte do dia a dia da artista, as imagens rapidamente deram início a debates entre os seguidores. Entre as críticas, um internauta afirmou que ela estaria "irreconhecível".