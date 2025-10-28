Esse feat vai acelerar o coração dos fãs de novela e música sertaneja! Na próxima trama das sete da TV Globo, Coração Acelerado, com estreia prevista para janeiro, ficção e realidade se unem em celebração ao universo sertanejo com a aparição de grandes nomes da música nacional, inseridos na narrativa. Antes mesmo da estreia da novela, o público já terá o seu primeiro encontro com o personagem João Raul, vivido por Filipe Bragança. Uma cena especial será gravada nesta quarta-feira (29) durante o show real das cantoras Maiara e Maraisa, em Crixás.A dupla e o astro sertanejo da trama sobem juntos no palco e apresentam em primeira mão a música Fora do Compasso, faixa inédita composta e gravada especialmente para a novela, interpretada por João Raul, Maiara e Maraisa. João Raul também cantará uma segunda música inédita no evento: Queria Ser o Batom, faixa solo que será lançada posteriormente no repertório musical do personagem. “Foi uma experiência inesquecível, afinal, não é todo dia que se grava em estúdio com a maior dupla sertaneja do Brasil atualmente. Elas são gentis, autênticas e divertidas. E, para melhorar, a canção é uma composição excelente que captura com precisão a essência sertaneja e a atmosfera da nossa novela”, conta Filipe Bragança.Maiara e Maraisa abraçaram a proposta com entusiasmo e, além de participar da gravação da faixa, produziram com João Raul um videoclipe oficial durante o processo de gravação, realizado em Goiânia, que será lançado nos próximos dias. O resultado é uma produção potente que mescla música, dramaturgia e o carisma de artistas que já conquistaram o Brasil fora e dentro da trama de Coração Acelerado, criando uma experiência única para os apaixonados por novela e música sertaneja. A faixa Fora do Compasso está disponível no perfil de João Raul nas plataformas digitais de música. Confira em www.youtube.com/ watch?v=9IkFFlisxQg&l ist=RD9IkFFlisxQg.Coração Acelerado é uma novela criada e escrita por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento, com direção artística de Carlos Araujo e produção de Bruna Ferreira. A produção executiva é de Lucas Zardo e a direção de gênero é de José Luiz Villamarim.