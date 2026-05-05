O lago possui água transparente e estrutura para banhistas e pescadores (Divulgação/Adriano Montovani)\nLocalizado a cerca de 314 km de Goiânia, no noroeste de Goiás, o Lago Serra da Mesa é o maior reservatório artificial do Brasil e um dos principais destinos para banhistas e pescadores no estado. Em entrevista ao POPULAR, o corretor de imóveis e especialista em turismo Charles Dias Alencar destaca que a água transparente e a temperatura agradável são os grandes atrativos do local. A região turística é formada pelos municípios de Minaçu, Niquelândia, Padre Bernardo, Porangatu e Uruaçu.\nCom um volume superior a 50 bilhões de metros cúbicos de água, o reservatório é fiscalizado pelo Governo Federal. Segundo a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), o uso da água é restrito à produção de energia e ao lazer, sendo proibida a utilização para irrigação.