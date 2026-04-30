Reservatório da hidrelétrica é o maior do Brasil em volume de água (Banco de imagens ANA)\nO lago Serra da Mesa, que é conhecido como o maior lago artificial do Brasil, é uma pedida ideal para quem procura lazer, pesca e atividades náuticas. O espaço é amplo e possui mais de 50 bilhões de metros cúbicos em volume de água, segundo a Goiás Turismo. O lago está localizado a aproximadamente 314 km de Goiânia e 502 km de Brasília.\nCinco municípios formam a Região Turística Vale da Serra da Mesa - Minaçu, Niquelândia, Padre Bernardo, Porangatu e Uruaçu, de acordo com a Goiás Turismo. Marcada pelo turismo, a região é fiscalizada pelo Governo Federal.\nMaior lago artificial do Brasil nasceu de hidrelétrica e criou ecossistema de proporções gigantescas\nGoiás abriga o maior lago artificial do Brasil, que impulsiona turismo e pesca