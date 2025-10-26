“Estar em uma gravação especial como essa, celebrando a família é como se eu, de fato, estivesse dentro de casa celebrando com a minha família”. O sentimento de César Tralli é o mesmo que tomou conta dos Estúdios Globo durante os dois dias de gravação da Mensagem de Fim de Ano da TV Globo. Ao lado da esposa Ticiane Pinheiro, Tralli participou campanha ao lado de mais de 200 artistas e jornalistas, que também estavam acompanhados de familiares e pessoas queridas. Famosos como o casal Taís Araújo e Lázaro Ramos e as irmãs Renata Vasconcellos e a irmã gêmea Lanza Marra participaram das gravações.Com previsão de estreia no dia 1º de dezembro de 2025, a campanha deste ano reforça a vocação da TV Globo como espaço de pertencimento, de histórias em que as pessoas se veem e se reconhecem. Uma grande casa onde todas as famílias brasileiras se encontram. “Família, para mim, é a base de todas as coisas, da minha educação, das minhas crenças, da esperança no mundo. Poder trazer a minha mãe para esse momento me deixa muito realizada. Estou muito emocionada de poder estar aqui em família”, declarou Eliana nos bastidores, ao lado da mãe Eva.Quem também esteve com a mãe na gravação foi Kenya Sade, que convidou Regina para viver esse momento especial. “Os valores da família influenciaram 100% no meu caráter, na minha formação, no meu bem viver, no sentido de poder sonhar livremente. E quando a gente fala de família, eu penso na minha mãe, que foi o meu núcleo mais próximo e que batalhou tanto pra que eu chegasse aonde estou hoje. É muito importante a gente ter uma campanha que mostre a força da família, que te apoia, que está com você nos momentos bons e ruins, e que também está ali para aplaudir quando as coisas dão certo”.Comentarista das transmissões da Globo na Copa do Mundo FIFA 2026, Denílson não escondeu a alegria de dividir a experiência da primeira Mensagem de Fim de Ano da TV Globo com a esposa Luciele Camargo. “Essa campanha fala muito sobre família, mas também sobre sonhos, realizações e sobre acreditar. Sou muito família, amo meus pais, meus irmãos, meus filhos e minha esposa, com quem estou há 18 anos”.Ary Fontoura, que estava ao lado do amigo Rodrigo Adriano Oliveira, falou sobre a importância de pessoas que passamos a considerar como família ao longo da vida. “A primeira figura que me vem à cabeça quando penso em família é a minha mãe. Uma mulher muito agregadora que sempre repetia que união é o que temos de mais importante. Que o amor que sentimos precisa ser compartilhado não apenas entre a família de sangue, mas entre famílias hermanadas, no sentido das outras famílias e dos amigos também”.A Mensagem de Fim de Ano da TV Globo este ano dá continuidade à celebração dos laços com o Brasil, iniciada na campanha anterior. Se em 2024 o país se reconheceu na diversidade de histórias e rostos espalhados por diferentes regiões, em 2025 o convite é para celebrar o pertencimento, a cooperação e a família, em seus diferentes formatos, em momentos de afeto e emoção, embalados pela versão original da música Hoje é um Novo Dia.