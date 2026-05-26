Mais de 200 mulheres participam da Cavalgada das Patroas, um evento realizado na zona rural do distrito de Quebra Linha, em Niquelândia. A cavalgada começou com cinco amigas, mas hoje já se tornou um evento esperado pelas amantes da cultural rural.\nEm entrevista à TV Anhanguera, Thaís Pereira Bernardes, que é professora e organizadora da cavalgada, disse que as mulheres se maquiam, usam bota, chapéu e se preparam com antecedência para o evento. “Cada uma quer ir mais trajada, mais arrumada do que a outra”, brinca.\nUm café da manhã reforçado é servido antes do começo da cavalgada para preparar todas as participantes para os 15km de trajeto. A cavalgada termina em Quebra Linha, em Niquelândia e conta com diversos desafios típicos da vegetação do Cerrado\nDe acordo com Herika Almeida de Jesus, uma das idealizadoras da cavalgada das patroas, a comitiva feminina simboliza empoderamento. “Significa satisfação de ver as pessoas que realmente trabalham em casa, trabalham no campo, entendeu? Serem cuidadas nesse dia pelos maridos, cuidando dos cavalos, cuidando das crianças, para gente ter o nosso dia”, destaca em entrevista à TV Anhanguera.