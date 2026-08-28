Maju Coutinho, de 48 anos, compartilhou nesta sexta-feira (28) que está grávida pela primeira vez. O bebê, que se chamará Malik, é fruto do casamento com o artista visual Agostinho Paulo Moura, com quem está desde 2009.\nA jornalista, atualmente apresenta o quadro Delivery com Maju, no Fantástico, em que entrevista entregadores de comida, anunciou a gestação nas redes sociais ao publicar uma sequência de fotos ao lado do marido. Em um dos registros, os dois aparecem abraçados enquanto seguram uma pequena roupa de bebê, em uma imagem que marcou a chegada do primeiro filho do casal.\nMãe de primeira viagem e pai de terceira viagem embarcando no show da vida particular", escreveu Maju ao revelar a gravidez.\nJovem descobre gravidez no 9º mês após procurar UPA e dá à luz momentos depois, em Rio Verde