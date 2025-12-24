-Vídeo - Madiocotone (1.3353609)\nOs itens de confeitaria costumam ter um aumento de vendas significativo durante as festas de fim de ano. Com isso em mente, uma empresária de Luziânia, no Entorno do Distrito Federal (DF), resolveu inovar e criar um chocotone à base de mandioca, apelidado de "madiocotone".O produto exclusivo e sem essência artificial é obra da produtora rural Marcilene Mariano, de 48 anos (assista acima).\nAo POPULAR, a empresária explicou os diferenciais do mandiocotone.\nA saborização é feita com frutas cítricas cultivadas no sítio, tais como raspas de laranja e limão siciliano, mel de produtores locais da região e açúcar mascavo orgânico, além da estrela que é a mandioca", detalhou.\nConfira dicas para não errar nas sobremesas de Natal\nPreços de itens da ceia de Natal têm variação