Morreu o dramaturgo Manoel Carlos neste sábado (10), no Rio de Janeiro, aos 92 anos. A morte foi confirmada no perfil da produtora Boa Palavra, responsável pelo legado do escritor. A causa da morte não foi informada. O velório será restrito à família e amigos íntimos.
O dramaturgo levou à televisão brasileira tramas de sucesso, de "Por Amor" a "Mulheres Apaixonadas", ainda criou toda uma gama de personagens femininas icônicas que compartilhavam o nome, Helena.
Assim, o escritor criou uma marca bastante pessoal e reconhecida para seus folhetins, que se desdobraram a partir da musa da vez. No total, foram nove Helenas em sua carreira.