Os looks para as festas de fim de ano da influenciadora digital Giovanna Almeida, de 32 anos, já estão devidamente escolhidos. “Gosto de ter esse cuidado de escolher algo especial para momentos de comemorações”, conta. A maquiagem complementa a produção e as tendências vistas ao longo de 2025 seguem a vibe da beleza natural e luminosa. O brilho em pontos estratégicos, a pele hidratada e um toque de cor são a pedida para as festas e algumas dicas podem garantir conforto, elegância e praticidade para a temporada de confraternizações.\nRealçar o olhar com um brilho sutil no canto interno é uma dica que Giovanna não vai deixar de seguir. “Afinal, é noite de festa”, diz. Mas, antes de iniciar qualquer passo, o maquiador Wanderson Gregório, especialista em maquiagem do Boticário em Goiânia, reitera que a hidratação é fundamental. O ponto de partida da maquiagem criada a convite do POPULAR é uma pele com viço natural, então não tenha medo de apostar em produtos com ingredientes que promovem hidratação profunda, como o pantenol. Além de deixar a pele mais bonita e saudável, também garante que a maquiagem tenha um bom acabamento e dure mais tempo.