A apresentadora Mara Maravilha,57, anunciou nas redes sociais o fim de seu casamento com o empresário Gabriel Torres, 36. Na publicação, ela desejou felicidade ao ex-marido e afirmou que seus planos para 2026 incluem priorizar o autocuidado, a fé e a família.\n"Meus amores, eu quero dizer pra vocês que eu estou com muita fé que 2026 será um ano surpreendente... mas, a partir de hoje, minha prioridade é me apegar com Deus, cuidar de mim, estar bem e cuidar do meu filho", começou a artista.\nMara se referiu a Gabriel como "pai do meu filho" e destacou que, a partir de agora, a relação entre eles será baseada na amizade, no respeito e no carinho. "Estarei aqui para aplaudir todas as vitórias na vida do pai do meu filho. Desejo sorte.Mas, a partir de hoje, é só amizade, respeito e amor com a alma. Que ele seja muito abençoado", completou.