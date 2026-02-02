Mara Maravilha continua internada na UTI de um hospital de São Paulo, passando por exames, recebendo medicações e não pode receber visitas (Reprodução/Instagram Mara Maravilha)\nMara Maravilha, 57, foi internada na UTI em um hospital em São Paulo. A apresentadora informou sobre o quadro médico pelo Instagram. Hospitalizada neste domingo (1º), segundo a nota, ela "permanece internada na UTI do Hospital Nove de Julho, onde continua realizando exames e recebendo as medicações necessárias, sob acompanhamento médico".\nAs visitas a ela estão suspensas por ora. "No entanto, agradecemos a compreensão, carinho, respeito e, principalmente, a oração de todos", diz o comunicado compartilhado com foto de um atestado médico.\nO comunicado pede para que fãs orem por Mara. "Agradecemos as manifestações de carinho e solicitamos que continuem em oração por sua plena recuperação", concluiu.