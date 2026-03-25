As marcas geométricas em uma pedra localizada em um sítio arqueológico na cidade de Goiás apresentam “grafismo e painel organizado”, segundo o pesquisador responsável pelo registro do achado, o arqueólogo Wagner Magalhães. De acordo com o estudo prévio, as gravuras foram talhadas há milhares de anos e ampliam o conhecimento sobre a ocupação humana no Brasil Central ao mostrarem que a história da ocupação humana no território é muito mais antiga do que o período da mineração.\nNão se trata de marcas isoladas. O que observamos é um painel organizado, com grafismos geométricos estruturados e preenchimentos internos que revelam planejamento e domínio técnico", explica Magalhães, do Instituto Vila Boa.\nO sítio arqueológico, batizado de Pedra Riscada, foi identificado na zona rural do município e reúne um conjunto de petróglifos esculpidos em um maciço de quartzito. O estudo indica que as inscrições foram produzidas por povos pré-colombianos que viveram na região em tempos remotos e revelam que aquele espaço já tinha função simbólica e cultural antes mesmo da chegada dos bandeirantes. Por enquanto, não foi estimada a idade do artefato.