A música é uma forma de celebrar a amizade e promover encontros especiais, comenta Marcelo Falcão. Em carreira solo e prestes a lançar o segundo álbum da nova fase, ele é a atração desta terça-feira (26) do projeto Flamboyant in Concert e tem um convidado mais que especial para dividir os vocais em Goiânia: seu amigo de longa data, Tato, do grupo de forró Falamansa. “Alô, turma do pequi! Tô chegando”, anuncia Falcão.\nDepois de mais de 25 anos como vocalista do grupo O Rappa, Falcão segue em trajetória solo após o anúncio da pausa das atividades da banda, em 2018. Apesar de parecer uma mistura inusitada, ele conta ao POPULAR que a amizade com Tato é antiga e que o convite tem tudo a ver com sua sonoridade. “A gente se conheceu há 30 anos em Fernando de Noronha, em uma festa que ele estava fazendo. Pedi o violão dele emprestado e passei três horas tocando, quase que não devolvo (risos)”, lembra.