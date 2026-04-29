A Marcha para Jesus 2026 promete transformar as ruas da capital em um grande palco de fé e música nesta sexta-feira (1º), a partir das 14h, reunindo milhares de fiéis em uma caminhada que sai da Praça do Avião e segue até a Praça Cívica. Entre os destaques da programação estão as apresentações musicais, que devem atrair o público com nomes consagrados da música gospel, reforçando o caráter festivo e espiritual do evento.\nUm dos momentos mais aguardados é o show da cantora Aline Barros (foto), referência no segmento e dona de sucessos que atravessam gerações, como Sonda-me, Usa-me, Ressuscita-me, Casa do Pai e Consagração.\nAlém de Aline Barros, também sobem ao palco nomes como Thalles Roberto, Gabriel Guedes, Delino Marçal e o grupo Pedras Vivas, ampliando a diversidade musical da programação.