Marciele Albuquerque é a 14ª eliminada do BBB 26 (Globo), com 59,34% dos votos. O anúncio da eliminação foi dado por Tadeu Schmidt na tarde deste domingo (11). Leandro Boneco (37,62%) e Gabriela Saporito (3,04%) disputaram a berlinda com a sister.
Veja a página especial do BBB no jornal O Popular
A paraense foi a escolhida do público para entrar no reality após passar pela casa de vidro da região Norte. Marciele é conhecida por ser a Cunhã Poranga do Boi Caprichoso, que se apresenta no Festival de Parintins.
A trajetória de Marciele na casa mais vigiada do Brasil ficou marcada por sua amizade com Maxiane Rodrigues e sua aliança com Jonas Sulzbach, Alberto Cowboy, Jordana Morais e Gabriela. Este foi o terceiro paredão enfrentado pela pipoca.