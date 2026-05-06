Jackson Faive, Mustafary, Mary Help e Silas Simplesmente estão de volta aos palcos. Marco Luque retorna a Goiás neste mês apostando naquilo que o público gosta: improviso e identificação com o cotidiano brasileiro. O humorista apresentará a segunda temporada do espetáculo “É Disso Que Eu Tô Falando” no dia 23 de maio, às 21h, no Teatro Rio Vermelho, em Goiânia.\nAlém de Goiânia, Marco Luque também se apresentará em Anápolis no dia 22 de maio, no Teatro São Francisco. Sobre a passagem por Goiás, o artista destacou o carinho pelo público goiano.\nO povo goiano, com todo esse calor que eles têm, vai se alegrar bastante. Eu gosto muito de estar aqui na capital do sertanejo e tenho um carinho enorme pelos goianos”, disse ao POPULAR.\nGoiás Gastronomia 2026 reúne 50 chefs e tem show de Elba Ramalho; veja programação