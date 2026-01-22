O Caldeirão de Verão segue revelando ao público destinos imperdíveis no Rio Grande do Norte. No programa deste sábado (24), o apresentador Marcos Mion vai até Olho d’Água do Borges, a quatro horas de Natal, para conhecer a Cidade do Forró. Dorgival Dantas, patrono do local e mestre da sanfona, recebe a equipe do programa e ensina Mion a tocar o instrumento na Fazenda Tome Xote.\nO artista, que tem canções gravadas por Aviões do Forró, Calcinha Preta, Michel Teló, Jorge e Mateus, conta a Mion que o local foi inaugurado em 2023, realizando um antigo sonho: construir algo que remetesse ao sertão dos anos 1930 e 1940. “A música é uma bênção em minha vida e acredito que na de todo mundo. É como o ar, que se pode sentir. Fiquei muito feliz em receber o Caldeirão na minha cidade. Mion tomou um café comigo, na minha cozinha. Fizemos um forró danado de bom, o povo todo se divertiu. Vocês vão ver!”, antecipa Dorgival.