O último episódio do Caldeirão de Verão, gravado no Rio Grande do Norte, vai ser regado à música popular brasileira. O apresentador Marcos Mion recebe os cantores Chico César e Mariana Nolasco, que celebram um encontro inédito e se apresentam em clima de luau, no palco em São Miguel do Gostoso, enquanto conversam com Mion sobre carreira e curiosidades de suas vidas pessoais.\nNo palco do programa, Chico César canta os grandes sucessos da carreira (Globo/ Victor Antunes)\nNascido em Catolé do Rocha, na Paraíba, Chico explica que sua relação com a música vem de muito cedo. Ele trabalhou numa loja de discos na adolescência e entre os artistas mais vendidos estavam Roberto Carlos e Tim Maia e, foi com o apoio do dono do estabelecimento, senhor Onildo, que sua carreira começou. No início, fez parte de bandas, como Super Som Mirim e Ferradura, ambas em João Pessoa (PB), cidade para onde artista migrou em 1980.