No Caldeirão com Mion deste sábado (21) a diversão vai rolar solta com um encontro entre turmas. De um lado, um time formado pelos ex-BBBs André Gabeh, Anamara, Flay e Fernanda Keulla. Do outro, Gustavo Mioto, Maya Aniceto, Debora Ozório e Daniel Rangel, atores das novelinhas verticais Cinderela e o Segredo do Pobre Milionário e Tudo por uma Segunda Chance.Antes de encarar o Tem Ou Não Tem, os convidados conversam com Marcos Mion sobre suas experiências no reality e nas produções. E o quadro Isso a Globo Mostra resgata cenas marcantes da passagem dos ex-BBBs pela casa mais vigiada do Brasil.Estreando na atuação, Gustavo Mioto comenta que buscou apoio com uma pessoa que considera referência nas duas artes em que, agora, ele mesmo navega. “Quando recebi o convite, não pensei duas vezes e liguei para o Fábio Jr., que é uma referência para mim. Quando ele me chamou para ir à casa dele, passamos a noite conversando, compondo, e ele me deu algumas dicas sobre o olhar, a voz e até o jeito de andar em cena”, detalha.Para a mistura do Caldeirão ficar completa, Flay anima a plateia com a canção que marcou sua edição do reality: “Don’t Start Now, eternizada na voz de Dua Lipa. Já Gustavo Mioto performa com Eu Gosto Assim e comenta com Mion sobre o investimento na carreira internacional.Criado e produzido pelos Estúdios Globo, o Caldeirão com Mion tem apresentação de Marcos Mion e direção de Ieie Marcondes, Fepa Soares e Beatriz Pizzi. A produção é de Tatynne Lauria e Matheus Pereira e a direção de gênero é de Monica Almeida.