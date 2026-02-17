A artista Maria Clara Curti abre nesta quinta-feira (19), às 19 horas, a exposição Aquilo Que Fica e Outros Fantasmas, na Vila Cultural Cora Coralina. A mostra ocupa a Sala Sebastião Barbosa e reúne obras realizadas entre 2022 e 2026, em diferentes linguagens, como pintura, fotografia, instalação, luminosos e objetos. É a primeira individual da carreira da artista. A entrada é gratuita. A exposição, com produção do Ateliê Asterisco, pode ser visitada todos os dias, das 9 às 17 horas, pelo público a partir de sexta-feira (20). Aquilo Que Fica e Outros Fantasmas permanece em cartaz até 18 de março. Nos trabalhos apresentados, Maria Clara Curti investiga a dimensão do vestígio em um tempo fantasmático, no qual memória, arquivo e intimidade são articulados e friccionados. Como aponta a pesquisadora e professora da Faculdade de Artes Visuais da UFG, Manoela dos Anjos Afonso Rodrigues, que assina o texto crítico, a exposição dialoga com questões centrais da pesquisa artística contemporânea, “como o esquecimento diante do excesso, o desejo por vínculo em meio à impossibilidade do encontro, a dificuldade de nomear o que ronda não apenas as nossas casas, mas também os corpos, as ruas, as histórias, as instituições”.A produção multifacetada de Maria Clara Curti desdobra temas como o luto e a simbolização da perda, as impressões da memória no corpo, tensões intersubjetivas e histórias familiares, com atenção às experiências de sua infância e às lembranças lacunares.Entre prática artística e reflexão sobre preservação, Aquilo Que Fica e Outros Fantasmas propõe um percurso marcado por aproximações e recuos, revelando uma investigação contínua sobre o que se mantém, o que se transforma e o que inevitavelmente se perde.\tSERVIÇOExposição: Aquilo Que Fica e Outros FantasmasArtista: Maria Clara CurtiAbertura: Quinta-feira (19), às 19hVisitação: 20 de fevereiro a 18 de março de 2026Local: Vila Cultural Cora Coralina / Rua 23, Qd. 67, esquina com Rua 3, CentroFuncionamento: Todos os dias, das 9h às 17hClassificação indicativa: LivreInformações: @vilaculturalccEntrada gratuita