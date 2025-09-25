-VÍDEO: Maria Flor diz amar irmã (1.3316907)\nUm vídeo cheio de fofura tomou conta das redes sociais nesta quarta-feira (24). Maria Flor, filha da influenciadora Virginia Fonseca e do cantor Zé Felipe, emocionou ao mandar um recado carinhoso para a irmã mais velha, Maria Alice, que passou a noite no hospital para a realização de um exame.\nNo registro, a pequena se declara com todo o coração, e fala para a irmã que a ama e que a espera em casa.\nIrmã, eu te amo, estou esperando você! Estou com saudade de você, você é o meu amor”, disse.\nMaria Flor se declarou e disse que estava com saudades da irmã que ficou hospitalizada (Reprodução / Instagram Virginia)\nNa noite de quarta-feira (24), Virginia já havia tranquilizado os seguidores ao explicar que a internação de Maria Alice era apenas para um procedimento previamente agendado.