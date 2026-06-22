A cantora Maria Rita se apresenta nesta terça-feira (23), a partir das 19h30, em Goiânia, com o espetáculo Redescobrir Vol. 2. O show marca a continuidade do projeto que emocionou o público em 2012, quando deu origem a um álbum ao vivo e DVD de grande sucesso. A apresentação reúne clássicos da música brasileira em interpretações marcantes da artista, conhecida pela voz potente.O espetáculo integra a programação do projeto Flamboyant In Concert, que traz ao público grandes nomes da música em apresentações especiais. Maria Rita é o segundo nome da temporada - estreia foi com shows de João Bosco e Ivan Lins. Até setembro estão confirmados apresentações de Wilson Sideral, Rogério Flausino, Fernanda Takai, Telo Borges, Biquini, Péricles e Maestro João Carlos Martins acompanhado de Orquestra. Maria Rita fez o primeiro show da turnê Redescobrir Vol. 2 em março, em Porto Alegre (RS). No palco, ela volta a cantar o repertório da mãe, Elis Regina (1945 – 1982). Estão confirmados verdadeiros hinos, como Corcovado (Antonio Carlos Jobim, 1960), música gravada pela mãe em 1974 no álbum Elis & Tom – com o toque do violão do filho, Antonio Baldini, integrante da banda.Lançada por Belchior em 1976, a canção Como Nossos Pais também é um dos destaques do repertório. A obra se transformou em um dos maiores clássicos da música brasileira, especialmente pela interpretação emocionante de Elis Regina, que eternizou versos marcantes sobre o choque de gerações, os sonhos de mudança e as transformações da vida.Outros sucessos que devem integrar o set list da apresentação em Goiânia são O Bêbado e a Equilibrista (João Bosco e Aldir Blanc, 1979), Maria Maria (Milton Nascimento e Fernando Brant, 1976), Lança Perfume (Rita Lee e Roberto de Carvalho, 1980) e Aviso aos Navegantes (Baden Powell e Paulo César Pinheiro, 1970), músicas que marcaram diferentes momentos da carreira de Elis.Filha de Elis Regina, Maria Rita construiu uma trajetória própria e consolidou-se como uma das principais vozes da música brasileira contemporânea. Seu álbum de estreia, lançado em 2003, foi um sucesso de crítica e público, rendendo importantes premiações e revelando ao País uma intérprete de personalidade marcante. Ao longo da carreira, transitou por diferentes estilos, do MPB ao samba, sempre com forte identidade artística.Com mais de duas décadas de carreira, Maria Rita acumula discos de sucesso, turnês nacionais e internacionais e milhares de ouvintes nas plataformas digitais. Entre seus trabalhos mais conhecidos estão os álbuns Segundo (2005), Samba Meu (2007) e Amor e Música (2018), além do projeto Redescobrir, em que homenageou o repertório de Elis Regina. A cantora se apresenta com frequência em solo goiano. Em 2023, por exemplo, ela fez o primeiro show do Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (Fica).\tSERVIÇOShow: Maria RitaData: terça-feira, 23 de junho, às 19h30Local: Garden, Flamboyant ShoppingAcesso: troca de ingressos mediante apresentação de notas fiscais de compras realizadas nas lojas participantes. Setor Azul (esgotados)Informações: @flamboyantinconcert e www.flamboyant.com.br