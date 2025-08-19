Um acervo com cerca de 200 músicas inéditas de Marília Mendonça deve ser lançado ao longo dos próximos 20 anos, afirma o empresário Wander Oliveira, que administra sua obra. Segundo o g1, há um pen drive com mais de 100 gravações da artista, que é alvo de disputa entre os envolvidos em preservar seu legado.\nMarília continua dominando as paradas musicais mesmo quatro anos após sua morte, devido a um acidente aéreo. Ela tem 11 milhões de ouvintes mensais no Spotify e "Leão", música póstuma lançada em 2022, tem quase meio bilhão de reproduções na plataforma.\n"Leão" não é o único trabalho de Marília lançado após sua morte e, em 2023, saiu o disco "Decretos Reais". Segundo Wander Oliveira, ainda há muito por vir. "A ideia é trabalhar em torno de 10 músicas por ano. Existem coisas para 20 anos, com folga", afirmou o empresário no quinto e último episódio do podcast "Marília: O Outro Lado da Sofrência".