O Prime Video anunciou o início da produção de Marília, longa-metragem de ficção baseado na trajetória da cantora sertaneja Marília Mendonça. As filmagens estão previstas para começar em julho com previsão de estreia em 2027.\nA protagonista será vivida pela estreante Marina Versos. O elenco do longa também traz nomes como Hermila Guedes, Klara Castanho, Marcelo Serrado, Sophia Valverde, Alejandro Claveaux e George Sauma.\nO longa será dirigido por Dainara Toffoli e o roteiro é assinado por Carina Schulze e Patrícia Andrade. A produção fica a cargo das produtoras Gullane e Chatrone. A narrativa irá desde a sua adolescência, cantando na igreja, até se tornar uma das maiores artistas brasileiras de todos os tempos.\nEste é o segundo projeto anunciado pela plataforma de streaming da Amazon dedicado à cantora. A empresa também tem em desenvolvimento a série documental Marília Mendonça: Sentimento Louco. O longa ficcional ainda não tem previsão de estreia.