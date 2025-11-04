Há poucos dias, os fãs de Marília Mendonça ganharam um presente. O novo single Segundo Amor da Sua Vida foi lançado no dia 23 de outubro nas plataformas digitais, trazendo a potência da voz da Rainha da Sofrência. Marília morreu precocemente há quatro anos, no dia 5 de novembro de 2021, quando tinha apenas 26 anos. Seu legado é inestimável e está mais vivo do que nunca, com projetos engatilhados, como a série documental produzida pela Amazon Prime Video e novas músicas que serão lançadas pelo projeto Manuscritos, da Workshow.A mais nova canção, Segundo Amor da Sua Vida, é uma composição da sertaneja e de Juliano Tchula, com quem ela trabalhou em vários sucessos. A música foi escrita e registrada em áudio em 2018, com incorporação dos instrumentos à voz da artista de forma póstuma. A equipe faz questão de reiterar que o lançamento não faz uso de Inteligência Artificial para recriar a voz da cantora, já que ela deixou um vasto acervo de materiais já gravados.No dia 22 de julho deste ano, Marília faria 30 anos. Ela foi vítima de um acidente aéreo em novembro de 2021 em Minas Gerais e deixou um filho, Léo, filho da cantora e compositora com o sertanejo Murilo Huff. Após a morte, ela foi homenageada em diversos projetos e lançamentos de faixas inéditas. A música Leão é a prova de que Marília Mendonça segue viva no imaginário, coração e caixas de som dos brasileiros. Lançada em dezembro de 2022, a faixa se tornou a mais ouvida da história das plataformas digitais no País. Também em julho de 2025 foi lançado o podcast do G1 Marília – O Outro Lado da Sofrência, apresentado pela repórter de música Carol Prado. O conteúdo conta com entrevistas com diversos profissionais da música, incluindo artistas, produtores, compositores, empresários e fãs. Entre os convidados está Wander Oliveira, dono da Workshow, empresa que administra a obra de Marília. No podcast, Wander revela que a ideia é “trabalhar dez músicas por ano. Existem coisas para 20 anos, com folga”.O público acompanha as novidades, mas também as brigas judiciais que envolvem todo esse acervo. Atualmente, além da Workshow, administram a herança musical de Marília a família, representada pela mãe, Ruth Dias, e pelo cantor Murilo Huff, pai de Léo, filho e único herdeiro direto da cantora, hoje com cinco anos; e também a gravadora Som Livre que, por contrato assinado em 2019, detém os direitos de exploração comercial de toda a obra lançada em vida. Essas partes precisam trabalhar juntas para decidir o que fazer com trabalhos inéditos, que possam ser divulgados de forma póstuma - e, por existirem divergências nas decisões, os fãs ficaram sem novidades por mais de dois anos, desde o lançamento do álbum Decretos Reais (2023). A faixa De Quem é a Culpa?, uma parceria de Marília com Cristiano Araújo, que também morreu precocemente em 2015, foi iniciativa das famílias dos artistas. Próximos projetosO Prime Video anunciou em 2025 a produção da série documental original Amazon sobre Marília Mendonça, ainda sem título oficial, com direção de Susanna Lira. No time de roteiristas está a documentarista goiana Fabiana Assis. As gravações começaram em setembro, em Goiânia, e devem passar por locais importantes que fizeram parte da construção da carreira meteórica da cantora e compositora natural de Cristianópolis, interior de Goiás.Segundo a plataforma, a série vai retratar a trajetória de vida e a obra da artista feminina mais ouvida do País. O projeto revisita os passos de Marília, com acesso exclusivo a arquivos pessoais e depoimentos de amigos, familiares e parceiros de estrada, revelando os bastidores de sua carreira. Ainda não foi divulgada uma previsão de estreia oficial, mas a aposta é que a nova série integre o catálogo da plataforma em 2026.Já o single Segundo Amor da Sua Vida, disponível nas plataformas de streaming, deve ser o primeiro de uma série de obras de Marília Mendonça que serão lançadas nos próximos anos, dentro de um projeto batizado de Manuscritos, como divulgado nas redes sociais.