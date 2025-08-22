O teaser e as primeiras imagens de Tremembé, série de ficção inspirada em casos reais ligados à penitenciária paulista, já começa a circular nas redes sociais. O presídio ficou marcado por abrigar alguns dos criminosos mais notórios do País. Agora, o espaço ganha um seriado do Prime Video que estreia até o final do ano, mas sem data definida.\nCom cinco episódios de aproximadamente 45 minutos cada, a produção busca explorar o psicológico de figuras que se tornaram conhecidas na crônica policial, além de retratar a convivência intensa dentro de uma das prisões mais famosas do Brasil - um ambiente de intrigas, alianças improváveis e até triângulos amorosos entre os detentos.\nO elenco traz nomes de peso, com destaque para Marina Ruy Barbosa, que interpreta Suzane von Richthofen, condenada em 2006 a 39 anos e quatro meses de prisão pelo assassinato dos pais, ocorrido em 2002. Felipe Simas vive Daniel Cravinhos, ex-namorado de Suzane, sentenciado a 39 anos de reclusão, enquanto Kelner Macêdo dá vida a Christian Cravinhos, irmão de Daniel, condenado a 38 anos e seis meses.