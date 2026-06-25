Antes mesmo de dar o play, Coisas Naturais já conta uma história. Na capa do disco, Marina Sena aparece cercada por quadros, candelabros e pelos retratos de Gal Costa e Marku Ribas, duas referências fundamentais em sua formação. É essa cartografia afetiva, transformada em espetáculo, que a cantora mineira apresenta pela primeira vez em Goiânia.\nO show desta sexta-feira (26), no Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON), dentro do Copa Experience, marca a estreia da turnê de Coisas Naturais na capital. Marina já havia passado pela cidade com a turnê De Primeira, álbum que a projetou nacionalmente, mas retorna agora com o trabalho mais ambicioso da carreira. Elogiado pela crítica, o disco lançado em 2025 nasceu de um reencontro da artista com a própria criatividade e consolidou uma estética que aproxima brasilidade, pop e referências latino-americanas.