A atriz Marjorie Estiano revelou detalhes do início do relacionamento com o médico e roteirista Márcio Maranhão, com quem está desde 2022. Em uma rara aparição pública ao lado do namorado, os dois participaram do Sem Censura, da TV Brasil, e lembraram como a convivência nos bastidores de Sob Pressão aproximou o casal.Maranhão foi consultor médico da série e é autor do livro Sob Pressão: A Rotina de Guerra de um Médico Brasileiro, que inspirou o filme homônimo e, posteriormente, a produção televisiva.Na série, Marjorie interpretou a médica Carolina, uma das protagonistas ao lado de Júlio Andrade. O profissional participou ativamente da preparação da equipe e nas cenas, orientando atores e profissionais sobre o manuseio de materiais e os procedimentos médicos.Durante a entrevista, o médico contou que inicialmente imaginava que sua função seria ensinar à atriz os procedimentos técnicos necessários para as cenas. “Eu achava que, como consultor da série, eu tinha que ensinar a Marjorie a segurar as pinças, e estava tudo certo. Ela me olhava: ‘Não é nisso que eu estou interessada’”, relembrou, aos risos.Maranhão então descreveu a tentativa de apresentar os instrumentos usados em procedimentos médicos, como bisturi, pinça e porta-agulha.Marjorie explicou que buscava entender principalmente a dimensão humana da profissão. Segundo a atriz, mais importante do que aprender a manipular os instrumentos era compreender o que significa cuidar de um paciente.“O principal foi passar esse olhar humano, o que quer cuidar de alguém. Não só como se segura uma pinça. Eu só tinha ido criança ao posto de saúde tomar vacina. Não tinha contato. O Márcio era tudo para todos nós, da parte técnica e humana. A gente se apaixona pela medicina, pelo profissional”, afirmou.Um dos questionamentos da atriz também fez Maranhão repensar aspectos da própria rotina como médico. Ele contou que, ao ser perguntado por Marjorie sobre como dava alta a um paciente, respondeu inicialmente de maneira técnica, explicando os procedimentos médicos.A atriz, porém, queria saber o que acontecia na relação entre o profissional e o paciente naquele momento. Maranhão disse que as perguntas feitas por ela e pelo elenco foram “desconcertantes” e o fizeram olhar de outra maneira para a própria profissão.A aproximação profissional acabou se transformando em relacionamento, embora os dois mantenham a vida pessoal longe dos holofotes. Quando Cissa Guimarães comentou que a série havia “rendido esse casal lindo”, Maranhão brincou ao responder sobre a origem do romance: “Foi um encontrão. Foram vários encontros”.