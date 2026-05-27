Marjorie Estiano, 44 anos, nunca desejou ser mãe. Em entrevista recente, a atriz revelou que a decisão de não ter filhos está relacionada à convivência difícil com a matriarca da família, Marilene Dias. “Nunca pensei em ter filhos. Acho que talvez por ter esse ambiente mais bélico com a minha mãe, eu falei: ‘Não quero ter filhos, isso não é bom, isso não é legal’”, contou.Segundo a atriz, a relação entre as duas foi marcada por tensões durante anos. Marjorie chegou a passar um período sem falar com a mãe e que só conseguiu revisitar essa experiência após iniciar terapia. “A análise é um processo de autorreflexão e autoconhecimento. Você precisa se conhecer para conseguir viver em sociedade, no seu lugar potente de comunicação e entendimento”, disse ao podcast Isso Não é Uma Sessão de Análise, apresentado por Vera Iaconelli.Mesmo depois da reaproximação familiar, ela afirma que manteve a escolha de não ter filhos. A atriz, que foi protagonista de Ângela Diniz: Assassinada e Condenada, série da HBO Max, explicou que, durante muito tempo, adotou uma postura de rejeição em relação a vínculos afetivos mais profundos.“Acho que o caminho que fiz foi um pouco esse da rejeição. Inclusive, rejeitava o romantismo e tudo que fosse mais amoroso e afetivo nas minhas relações. Sou uma mulher prática, objetiva: não quero ter filhos, não quero ter descendentes”, declarou a atriz, que mantém um relacionamento com o médico-cirurgião e consultor da série Sob Pressão, Márcio Maranhão desde 2022.Marjorie também afirmou que, com o passar dos anos, percebeu que parte desse comportamento funcionava como mecanismo de defesa emocional. “Depois fui entendendo que isso era uma defesa, porque queria e desejava muito esse lugar, mas não sabia muito como alcançar.”Ao refletir sobre relações familiares, a atriz comparou o núcleo familiar a uma “caixa de Pandora”. “O núcleo familiar tem muitos vícios de infância, projeções e coisas difíceis de atualizar. Existe uma ideia de amor incondicional, mas, para mim, é o núcleo mais hardcore que existe”, afirmou.