O Rock in Rio anunciou que a banda Maroon 5 e Demi Lovato participarão da edição de 2026. O grupo musical, reconhecido por seu sucesso no gênero pop rock, será o headliner do palco Mundo no dia 12 de setembro. Já a cantora, que acaba de lançar o seu álbum mais recente, "It's Not That Deep", se apresenta no mesmo dia e no mesmo palco, onde deve reunir as diversas sonoridades de sua carreira musical.
A organização do festival também anunciou que a banda de música folk Mumford & Sons fará sua estreia no evento. A banda ganhou destaque em 2009, quand lançou o seu álbum de estreia, "Sigh No More". O grupo será headliner do palco Sunset, também no dia 12.