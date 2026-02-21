-Video Marrone (1.3377096)\nQuem decidiu aproveitar a noite da última quinta-feira (19) em um bar de Rio Verde, na região sudoeste de Goiás, acabou levando um susto. O cantor Marrone, da dupla com Bruno, apareceu de surpresa em um estabelecimento e, além de curtir a noite, cantou com a dupla Lucas e João Borges, que se apresentava no local. A participação especial pegou o público de surpresa e transformou a noite em um show particular para quem estava no local.\nEm um vídeo que circula nas redes, o sertanejo aparece cantando a música ‘24 horas de amor’ com os artistas da região. Ao POPULAR, o cantor João Borges, de 21 anos, contou que, além desta, cantaram juntos outras duas canções: ‘Hoje eu sei’ e ‘Bijuteria’.\nSegundo João, foi a primeira vez que a dupla se apresentou no bar e, o que tinha tudo para ser apenas mais uma agenda, acabou como uma noite inesquecível depois que Marrone aceitou o convite para dividir o microfone.